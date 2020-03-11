2020-03-11T19:13:35+03:00
Общество

Повелитель холода из Зеленоградска собирается подняться на Эльбрус 9 мая

Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен по выживанию на морозе, который едва не погиб в парах жидкого азота, собирается пойти в горы. Как он сам рассказал «Комсомолке», в день Победы он намерен оказаться на Эльбрусе.

- Хочу на 9 мая оказаться на вершине Эльбруса. Это будет мое второе восхождение. В прошлый раз был шторм и в такую непогоду рисковать мы не стали, – сказал Олег.

Предстоящее восхождение продлится почти две недели, с 1 по 12 мая.

- На вершине горы я попробую закопаться в снег и пролежать в снегу какое-то время. Это не какое-то испытание, а просто финальная точка. Дань памяти величайшему подвигу в День Победы, - сказал Олег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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