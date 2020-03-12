Калининград вошел в десятку городов с самыми добрыми жителями
Исследование провел портал Tvil.ru
.Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню добрых дел, отмечаемому 15 марта, опросил пользователей социальных сетей и узнал, в каких российских городах живут самые добрые люди.
По данным исследования, в рейтинге городов с самыми отзывчивыми и добрыми жителями лидирует Санкт-Петербург.. Северная столица набрала в опросе 37,04% голосов.
В топ-10 добрых городов также вошли Севастополь и Ялта, Казань и Петрозаводск, Краснодар и Калининград, Екатеринбург, Москва и Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU