Калининград вошел в десятку городов с самыми добрыми жителями

12 Март 2020 2020-03-12T10:35:53+03:00

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню добрых дел, отмечаемому 15 марта, опросил пользователей социальных сетей и узнал, в каких российских городах живут самые добрые люди.

По данным исследования, в рейтинге городов с самыми отзывчивыми и добрыми жителями лидирует Санкт-Петербург.. Северная столица набрала в опросе 37,04% голосов.

В топ-10 добрых городов также вошли Севастополь и Ялта, Казань и Петрозаводск, Краснодар и Калининград, Екатеринбург, Москва и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU