На Куршской косе ждут подтопления дороги из-за шторма

12 Март 2020 2020-03-12T10:34:52+03:00

Администрация нацпарка советует воздержаться от поездок на косу

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На Куршской косе приняли повышенные меры безопасности. Директор Анатолий Калина ввел усиленный режим патрулирования территории, ожидается нагон воды и подтопление дороги. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

«На Куршской косе ожидается шторм (ветер 27 м/с, с порывами более 30 м/с). Шведский ветер вызывает сильные нагоны морских вод, а они всегда чреваты размывом берегов и даже прорывом вод в районе 1-2 км косы и подтоплением дороги», - говорится в сообщении.

Ветер будет сопровождаться осадками.

В четверг 12 марта рекомендуется воздержаться от поездок по Куршской косе.

Напомним, в Калининграде объявлено штормовое предупреждение. На нас движется ураган, скорость ветра достигнет 126 км/ч. Ожидается повышение уровня воды в Преголе.

ИСТОЧНИК KP.RU