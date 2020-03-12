В Калининграде поезд едва не задавил группу школьников

12 Март 2020 2020-03-12T10:56:28+03:00

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В Калининграде дети едва не попали под поезд. Машинист грузового состава предотвратил наезд на группу детей на станции Калининград Сортировочный. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе КЖД.

По словам руководителя пресс-службы Александра Першина, машинист тепловоза заметил на железнодорожных путях группу подростков, подал звуковой сигнал и применил режим экстренного торможения.

- Наезда удалось избежать. Дети убежали. Но сам случай нас тревожит. Давно такого не припомню, чтобы мальчишки компанией гуляли по путям. Вопрос бесконтрольности детей во внешкольное время возникает с завидным постоянством, - сказал Александр Першин.

В КЖД отметили, что в этом году это уже пятый случай экстренного торможения из-за нахождения людей в габарите движения поездов.

Калининградская железная дорога напоминает, что местонахождение ребенка можно определить с помощью мобильного приложения «Берегись поезда». Сервис, установленный на смартфон, предупреждает пешехода о том, что он находится в зоне движения поездов, блокирует трансляцию музыки, включает громкий оповещающий сигнал. В меню настроек приложения можно активировать функцию электронного оповещения родителей о нахождении ребенка в опасной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU