2020-03-12T11:07:57+03:00
Общество

За сутки в Калининградской области шторм повалил на дороги 9 деревьев

Все они были оперативно убраны с проезжей части
Виктор Сергеев
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..Фото: facebook.com
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В течение суток Калининградской области на областных дорогах было повалено 9 деревьев. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

«Все они были оперативно убраны с проезжей части. На автодороге Жилино - Большаково – Тимирязево с деревьев ветром сорвало много веток, их также убрали. Дорожные службы работают круглосуточно и оперативно ликвидируют последствия шторма», - сказала министра.

Как ранее писала «Комсомолка», в четверг на территории Калининградской области ожидается штормовой ветер, особо сильные порывы до 30 м/с ожидаются с 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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