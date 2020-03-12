За сутки в Калининградской области шторм повалил на дороги 9 деревьев
В течение суток Калининградской области на областных дорогах было повалено 9 деревьев. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
«Все они были оперативно убраны с проезжей части. На автодороге Жилино - Большаково – Тимирязево с деревьев ветром сорвало много веток, их также убрали. Дорожные службы работают круглосуточно и оперативно ликвидируют последствия шторма», - сказала министра.
Как ранее писала «Комсомолка», в четверг на территории Калининградской области ожидается штормовой ветер, особо сильные порывы до 30 м/с ожидаются с 15 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU