На Балтфлоте введена повышенная штормовая готовность

12 Март 2020 2020-03-12T11:11:24+03:00

При этом, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме

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В местах дислокации сил Балтийского флота на территории Калининграда и побережья Балтийского моря введен режим повышенной штормовой готовности. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В регионе с 15 до 18 часов ожидается сильный ветер в порывах на побережье до 35 метров в секунду, из-за которого высота волн будет достигать свыше 5 метров.

«Откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность», - отметили в пресс-службе Балтфлота.

В ведомстве добавили, что в период ухудшения метеоусловий использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. При этом, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU