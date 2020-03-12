На Балтфлоте введена повышенная штормовая готовность
В местах дислокации сил Балтийского флота на территории Калининграда и побережья Балтийского моря введен режим повышенной штормовой готовности. Об этом сообщает пресс-служба флота.
В регионе с 15 до 18 часов ожидается сильный ветер в порывах на побережье до 35 метров в секунду, из-за которого высота волн будет достигать свыше 5 метров.
«Откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность», - отметили в пресс-службе Балтфлота.
В ведомстве добавили, что в период ухудшения метеоусловий использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. При этом, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU