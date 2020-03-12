Калининградец угнал у сожителя матери машину и попал в ДТП

12 Март 2020 2020-03-12T11:16:47+03:00

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В Черняховске местный житель угнал у сожителя матери и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

38-летний горожанин дождался, когда мужчина уснет, после чего похитил ключи и принялся кататься на угнанном автомобиле. В районе поселка Воротыновка угонщикне справился с управлением и съехал на машине с проезжей части в поле.

«Пропажа автотранспорта была обнаружена хозяином на следующий день. Полицейские обнаружили машину и, осмотрев её, изъяли из салона следы пальцев рук и следы крови. Подозреваемый скрывался несколько дней, однако был задержан полицейскими и доставлен в отдел», - отметили в пресс-службе УМВД.

На угонщика завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU