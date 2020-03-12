На ул. Беланова в Калининграде сбили пешехода на «зебре»
Мужчина получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром в среду, 11 марта, на ул. Беланова в Калининграде сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в 11:20 в районе дома №1. Водитель «Ниссана» при повороте направо не уступила дорогу и сбила пешехода, переходившего проезжую часть по «зебре».
В результате наезда 48-летний мужчина получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU