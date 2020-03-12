2020-03-12T11:24:41+03:00
Происшествия

На ул. Беланова в Калининграде сбили пешехода на «зебре»

Мужчина получил телесные повреждения
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Утром в среду, 11 марта, на ул. Беланова в Калининграде сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 11:20 в районе дома №1. Водитель «Ниссана» при повороте направо не уступила дорогу и сбила пешехода, переходившего проезжую часть по «зебре».

В результате наезда 48-летний мужчина получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24