В Калининграде прокуратура потребовала оборудовать светофоры звуковыми сигналами для слепых пешеходов

12 Март 2020 2020-03-12T11:37:00+03:00

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В Калининграде прокуратура потребовала оборудовать светофоры звуковыми сигналами для слабовидящих пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура установила, что на территории Московского района расположено 28 светофоров, однако устройствами звукового сопровождения для обеспечения безопасного перехода проезжей части оснащены лишь 5 светофоров. При этом, на территории района проживает 134 инвалида по зрению.

В результате прокуратура подала в суд на администрацию Калининграда с требованием обязать четыре светофора звуковыми сигналами для обеспечения безопасного перехода проезжей части слабовидящим пешеходам на разрешающий сигнал.

ИСТОЧНИК KP.RU