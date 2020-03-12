За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали два водителя

12 Март 2020 2020-03-12T11:46:44+03:00

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Два человека пострадали в ДТП в Калининградской области в среду, 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на улице Фрунзе в Калининграде водитель «Мерседеса» при движении задним ходом не убедился в безопасности и врезался в «Тойоту». В результате столкновения водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения.

В Гвардейском районе около поселка Озерки 68-летний водитель «Опеля» на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в дорожное барьерное ограждение. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU