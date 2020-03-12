Калининградец зарезал подругу, а потом сам едва не сгорел при пожаре

12 Март 2020 2020-03-12T12:18:59+03:00

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Это случилось в октябре прошлого года в городе Неман. Пьяный обитатель квартиры на улице Спортивной в очередной раз разругался со своей сожительницей. Но на сей раз дело дошло до поножовщины: 36-летний мужик распалился до того, что схватил клинок и всадил его подруге в шею. От полученной раны 33-летняя женщина скончалась на месте.

Убийца посмотрел-посмотрел на остывающий труп и… отправился за спиртным в магазин. Справив короткие поминки по гражданской супруге, завалился спать. Пробудившись утром, привычно закурил – и тут же полыхнуло. Оказалось, хозяин жилища забыл прикрутить вентиль плиты на кухне, и помещение наполнилось газом. Спасаясь от огня, неманчанин сиганул в окно со своего второго этажа, но приземлился крайне неудачно, травмировав обе ноги. Хорошо, что пожар вовремя заметили соседи, которые вызвали МЧС и «Скорую». Медики подобрали валявшегося под окном горожанина, а пожарные чуть позже обнаружили мертвое тело его жертвы.

- Обвиняемому, помимо прочего, была проведена психиатрическая судебная экспертиза, - рассказала официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. - Согласно ее выводам, мужчина психическим заболеванием, лишающим его способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими, не страдает.

Сбор доказательственной базы Советским межрайонным следственным отделом завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU