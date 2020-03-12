В Калининграде в течение дня не будет электричества на 13-ти улицах

12 Март 2020 2020-03-12T13:00:41+03:00

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В Калининграде в четверг, 12 марта, в течение дня не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13:00 света не будет на пр-те Калинина 53-57; на ул. Ольштынской 30-44; в пер. Ольштынском 1-9.

До 18:00 подача энергии приостановлена на ул. О. Кошевого 68-76, ул. Интернациональная 59а-71, ул. Комсомольская 78-84, ул. Чекистов 14-18,20-24, ул. Косм. Леонова 54-64,59-71, ул. Молочинского 5-15, ул. Носова 1-3а, пр-т Мира 6-20а,13, пер. Театральный 3, ул. Грекова 12,3-5,11-11а.

Холодное водоснабжение для проведения ремонтных работ, замены оборудования и монтажа приборов учета приостановлено до 14:00 на ул. ул. Ю. Гагарина 2а корп. 2 и ул. Ген. Толстикова 18.

До 17:00 вода отключена на ул. Алданская 2а,2б,3-7,9, пер. Алданский 5а,7, ул. Аральская 2-8, пер. Аральский 2-4,1-5, ул. Лужская 32-36,7-21в, ул. Карташева 72-78,86-90,105,109, пер. Карташева 9, ул. Ижорская 28,34,27, ул. У. Громовой 105,111,115,117, ул. Киевская 111-119, ул. Фабричная 1, Ул. П.Морозова 2-2а, 4-4а.

ИСТОЧНИК KP.RU