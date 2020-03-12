Калининградская Облдума одобрила поправки в Конституцию

12 Март 2020 2020-03-12T13:06:12+03:00

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Депутаты Калининградской областной Думы поддержали поправки в Конституцию РФ. Голосование прошло на заседании регионального парламента в четверг, 12 марта.

В заседании Думы из 40 депутатов приняло участие 36 законодателей. «За» проголосовало 33 депутата, «против» - 3 депутата.

Напомним, в среду, 11 марта, Госдума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон о внесении поправок в Конституцию РФ. В тот же день закон поддержала верхняя палата российского парламента – Совет Федерации.

О необходимости внесения поправок в Конституцию в начале января этого года заявил президент России Владимир Путин. Вступление в силу изменений в основной закон государства предполагается после общероссийского голосования, которое пройдет уже 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU