2020-03-12T13:13:33+03:00
Общество

В Славске осудили браконьера за нападение на рыбинспектора

Мужчина получил условный срок
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителя Краснознаменского района осудили за нападение на инспектора Росрыболовства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте прошлого года мужчина с самодельным сачком ловил рыбу в реке Матросовка в Славском районе. Инспектор Росрыболовства пытался изъять запрещенное орудие лова, однако злоумышленник ударил его черенком от сачка.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24