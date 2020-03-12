В Славске осудили браконьера за нападение на рыбинспектора

12 Март 2020 2020-03-12T13:13:33+03:00

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Жителя Краснознаменского района осудили за нападение на инспектора Росрыболовства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте прошлого года мужчина с самодельным сачком ловил рыбу в реке Матросовка в Славском районе. Инспектор Росрыболовства пытался изъять запрещенное орудие лова, однако злоумышленник ударил его черенком от сачка.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU