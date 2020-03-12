В Калининграде салон штор загорелся из-за короткого замыкания
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В Калининграде в четверг 12 марта пожарные по тревоге выезжали на набережную Генерала Карбышева. Очевидцы сообщили о том, что из здания, в котором расположен салон штор, валит густой дым.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, произошло замыкание из-за стиральной машины.
- Возгорания не было, здание задымлено, - сказали в МЧС.
Обошлось без пострадавших.
На место выезжали 3 пожарных расчета.
ИСТОЧНИК KP.RU