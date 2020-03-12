2020-03-12T13:48:31+03:00
Происшествия

В Калининграде салон штор загорелся из-за короткого замыкания

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в четверг 12 марта пожарные по тревоге выезжали на набережную Генерала Карбышева. Очевидцы сообщили о том, что из здания, в котором расположен салон штор, валит густой дым.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, произошло замыкание из-за стиральной машины.

- Возгорания не было, здание задымлено, - сказали в МЧС.

Обошлось без пострадавших.

На место выезжали 3 пожарных расчета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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