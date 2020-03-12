HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые актуальные вакансии в Калининграде

12 Март 2020 2020-03-12T15:58:02+03:00

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Аналитики HeadHunter Северо-Запада составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в Калининградской области в феврале 2020 года

По данным сайта hh.ru, самую большую зарплату в регионе сейчас предлагают Senior Android Developer в отрасли информационные технологии – от 200 до 290 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

В топ-5 высокооплачиваемых вакансий вошли также заместитель генерального директора по технической политике (от 200 тысяч рублей до вычета НДФЛ), Android разработчик (до 200 тысяч рублей на руки), программист С++ (видео) - до 200 тысяч рублей до вычета НДФЛ, и начальник управления по прокладке кабельных линий – от 150 тысяч рублей.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях на hh.ru для специалистов из разных сфер за год выросла на 2 500 рублей и в феврале составила 35 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU