2020-03-12T14:09:31+03:00
Общество

Калининградец украл телефон и снял со счета 200 тысяч рублей

Полицейские задержали вора, на него завели уголовное дело по статье «Кража»
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде мужчина украл телефон и получил доступ к «мобильному банку». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

29-летний злоумышленник заметил, что в припаркованном на Ленинском проспекте «Фольксвагене» открыто окно. Как оказалось, водитель уснул в салоне и оставил на приборной панели мобильный телефон.

Забрав гаджет, горожанин при помощи услуги «мобильный банк» похитил со счёта порядка 200 000 рублей. Деньги он позднее потратил на собственные нужды, а телефон продал.

Полицейские задержали вора, на него завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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