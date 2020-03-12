Заправлял полный бак и уезжал: Полицейские задержали похитителя бензина на АЗС области

12 Март 2020 2020-03-12T14:17:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области полицейские задержали водителя, который похищал топливо на АЗС. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Случаи хищения топлива произошли на автозаправочных станциях в Багратионовском и Гурьевском районах. Неизвестный мужчина приезжал на заправки, заливал полный бензобак и уезжал не расплатившись. Общий объем похищенного топлива составил 473 литра на сумму свыше 18 тысяч рублей.

Полицейские опросили персонал АЗС, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения и смогли установить марку машину, а затем и личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 21-летний житель Гурьевска.

В ходе проверки было установлено, что помимо установленного бензобака он приспособил самодельный дополнительный бак для увеличения общей вместимости. Таким образом, единовременно похититель мог заливать до 180 литров топлива.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU