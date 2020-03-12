«В свете вакханалии в Европе»: Калининградский депутат поддержал закрепление понятия брака в Конституции
Закрепление в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины вселяет уверенность в будущем нашей страны. Об этом на заседании комитета Облдумы по законодательству и государственному строительству заявил председатель бюджетного комитета Валерий Фролов.
«В свете вакханалии брачных отношений в некоторых европейских странах, закрепление семейных ценностей в Конституции вселяет уверенность в будущем нашей страны», - сказал Валерий Фролов.
Заседание профильного комитета состоялось перед заседанием Облдумы, на котором депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ. Голосование прошло на заседании регионального парламента в четверг, 12 марта.
В заседании Думы из 40 депутатов приняло участие 36 законодателей. «За» проголосовало 33 депутата, «против» - 3 депутата.
Напомним, в среду, 11 марта, Госдума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон о внесении поправок в Конституцию РФ. В тот же день закон поддержала верхняя палата российского парламента – Совет Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU