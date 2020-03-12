В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Познани зафиксирован первая в Польше смерть от коронавируса. Как сообщила "Газета Выборча" со ссылкой на санитарного врача Витольда Драбера, в четверг в полдень скончалась 57-летняя женщина, страдавшая хроническими заболеваниями.
Она была доставлена в городскую больницу Познани в воскресенье. Результаты первого теста исключили коронавирус, однако последующие тесты подтвердили его наличие. Состояние пациентки было критическое, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что за пределы Польши женщина в последнее время не выезжала, однако, возможно, имела контакт с человеком, вернувшемся из Италии.
Сообщается, что муж и дочь умершей также заражены коронавирусом. Они находятся в больнице, их состояние оценивается как хорошее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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