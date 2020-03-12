Власти выделят 80 млн рублей на покупку лекарств для детей с СМА

12 Март 2020 2020-03-12T15:11:12+03:00

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Калининградская Облдума утвердила поправки в бюджет на 2020 года. Решение об этом было принято на заседании регионального парламента в четверг, 12 марта.

В частности, депутаты согласились дополнительно выделить Детской областной больницу 80 млн рублей на лечение редких заболеваний.

Ранее власти планировали выделить на лечение детей со спинальной мышечной атрофией почти 30 млн рублей, эта сумма была отражена в поправках в бюджет, которые поступили в Облдуму. Однако в последний момент в просьбе регионального Минздрава, эту сумму увеличили.

ИСТОЧНИК KP.RU