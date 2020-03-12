Калининградцам пригрозили уголовной ответственностью за нарушение карантина по коронавирусу

12 Март 2020 2020-03-12T15:18:11+03:00

Жителям области, которые вернулись из "опасных" стран, необходимо обратиться в Роспотребнадзор или к врачам

Изменить размер текста: A A

Самоизоляция и нахождение в карантине в течение двух недель должны быть обеспечены всем жителям Калининградской области, посетивших Италию, Испанию, Германию, Францию, Иран, Южную Корею или Китай. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на совещании по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекции COVID-2019, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Он отметил, что жители региона, которые нарушат данное положение, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

«В судебном порядке нарушителей привлекут к ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства», по статье 6.3. КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» или по статье 236 УК РФ», - отметили в пресс-службе правительства области.

Всем калининградцам, которые недавно посещали перечисленные страны, необходимо обратиться в Роспотребнадзор или в поликлинику по месту жительства, вызвав врача на дом. С этого момента начнутся карантинные мероприятия. Дополнительно со следующей недели будет функционировать «горячая линия».

По данным региональных властей, на данный момент на территории региона зафиксирован один случай заболевания. Коронавирус диагностирован у жительницы, недавно вернувшейся с отдыха в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU