Власти сообщили, где будут изолированы калининградцы, вернувшиеся из "опасных" стран

12 Март 2020 2020-03-12T15:26:37+03:00

Это лагерь «Паруса надежды» в Светлогорске. Там оборудованы все необходимые условия для проживания 50 человек

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Жители Калининградской области, посетившие в последнее время Италию, Испанию, Германию, Францию, Иран, Южную Корею или Китай, должны обратиться в Роспотребнадзор или в поликлинику по месту жительства, вызвав врача на дом. С этого момента начнутся карантинные мероприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Нахождение в карантине здоровых людей предполагает постоянное нахождение в личном жилом помещении, ограничение контактов, надомное посещение врача. При отсутствии жилого помещения для самоизоляции гражданам может быть предоставлен номер в учреждении, где организовано непрерывное наблюдение. В Калининградской области это лагерь «Паруса надежды» в Светлогорске. Там оборудованы все необходимые условия для проживания 50 человек. В каждом номере имеются санитарный узел, душевая и спальная комнаты, обеспечено горячее питание», - отметили в пресс-службе правительства области.

Также власти рекомендовали работодателям в Калининградской области измерять температуру сотрудников, а также отстранять от работы тех, у кого она превышает нормативные показатели.

«Также они должны проконтролировать надомный вызов врача работнику. Кроме того, во всех учреждениях вводится усиленный режим дезинфекции помещений», - добавили в правительственной пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU