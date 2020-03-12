В Калининграде угонщик попал в ДТП и вернул машину на место

12 Март 2020 2020-03-12T15:35:52+03:00

Злоумышленник не справился с управлением и совершил столкновение с железной опорой на дороге

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Утром житель Калининграда, собираясь на работу, обнаружил свою машину со следами ДТП. Мужчина сразу же позвонил в полицию, на место приехала следственно-оперативная группа.

В ходе проверки выяснилось, что накануне в гости к горожанину приходили друзья. Когда приятели стали расходиться, а хозяин квартиры уснул, один из приглашённых забрал ключи от машины потерпевшего.

«Решив покататься по городу, злоумышленник не справился с управлением и совершил столкновение с железной опорой на дороге. Чтобы замести следы, подозреваемый поставил автомобиль на прежнее место, оставив ключи в замке зажигания, и скрылся», - рассказала в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские опросили всех гостей и изъяли следы пальцев рук с автомобильных ключей. Вскоре личность мужчина был установлена, и его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU