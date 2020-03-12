В Калининграде суд оставил в СИЗО экс-полицейского, обвиняемого в гибели Ивана Вшивкова
Бывший сотрудник полиции, обвиняемый в гибели задержанного в камере ОМВД по Московскому району Калининграда, останется в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Напомним, в ночь на 20 октября 2019 года в Калининграде, в отделе полиции Московского района произошла трагедия, которая не укладывается в рамки здравого смысла. 36-летний крепкий мужчина, спортсмен, бывший игрок футбольного клуба «Прогресс» Иван Вшивков получил 70 процентов ожогов тела в камере для административно задержанных и скончался в больнице.
В феврале этого года по подозрению в превышении должностных полномочий задержали начальника смены дежурной части ОМВД России по Московскому району Калининграда.
Старшего лейтенанта полиции водворили в СИЗО, где он будет находиться до 27 апреля, так как апелляционная жалоба на меру пресечения не была удовлетворена.
ИСТОЧНИК KP.RU