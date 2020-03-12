2020-03-12T16:04:52+03:00
Общество

В Калининграде упавший столб блокировал движение по ул. Первомайской

На месте работают сотрудники экстренных служб
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

В Калининграде в четверг, 12 марта, блокировано движение на улице Первомайской из-за падения бетонного столба линии электропередач. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Также на этой улице, отмечают очевидцы, штормовым ветром повалило дерево.

Как ранее писала «Комсомолка», в четверг на территории Калининградской области ожидается штормовой ветер, особо сильные порывы до 30 м/с ожидаются с 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24