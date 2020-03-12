В Калининграде упавший столб блокировал движение по ул. Первомайской
На месте работают сотрудники экстренных служб
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде в четверг, 12 марта, блокировано движение на улице Первомайской из-за падения бетонного столба линии электропередач. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Также на этой улице, отмечают очевидцы, штормовым ветром повалило дерево.
Как ранее писала «Комсомолка», в четверг на территории Калининградской области ожидается штормовой ветер, особо сильные порывы до 30 м/с ожидаются с 15 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU