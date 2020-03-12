В Калининграде упавший столб блокировал движение по ул. Первомайской

12 Март 2020 2020-03-12T16:04:52+03:00

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В Калининграде в четверг, 12 марта, блокировано движение на улице Первомайской из-за падения бетонного столба линии электропередач. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Также на этой улице, отмечают очевидцы, штормовым ветром повалило дерево.

Как ранее писала «Комсомолка», в четверг на территории Калининградской области ожидается штормовой ветер, особо сильные порывы до 30 м/с ожидаются с 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU