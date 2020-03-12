2020-03-12T16:12:43+03:00
Спорт

Калининградские спортсмены завоевали восемь медалей чемпионата России по армрестлингу

Соревнования прошли в Перми
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Пермь приняла чемпионат России по армрестлингу, собрав больше 350 спортсменов из разных регионов страны. Как сообщает министерство спорта региона, сборная Калининградской области завоевала одну золотую, три серебряных и четыре бронзовых медали, в том числе три награды в общем зачете по итогам выступлений на обеих руках.

Первой на левой руке, третьей на правой и второй в общем зачете в категории до 90 кг стала прошлогодняя чемпионка мира Яна Барановская.

Елена Вдовиченко стала второй на левой руке, третьей на правой и второй в общем зачете среди женщин весом до 80 кг. В категории до 70 кг Наталья Ворон стала третьей.

Наши спортсменки квалифицировались в состав национальной сборной и получили шанс выступить на чемпионатах Европы и мира в Венгрии и в Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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