Калининградские спортсмены завоевали восемь медалей чемпионата России по армрестлингу
Пермь приняла чемпионат России по армрестлингу, собрав больше 350 спортсменов из разных регионов страны. Как сообщает министерство спорта региона, сборная Калининградской области завоевала одну золотую, три серебряных и четыре бронзовых медали, в том числе три награды в общем зачете по итогам выступлений на обеих руках.
Первой на левой руке, третьей на правой и второй в общем зачете в категории до 90 кг стала прошлогодняя чемпионка мира Яна Барановская.
Елена Вдовиченко стала второй на левой руке, третьей на правой и второй в общем зачете среди женщин весом до 80 кг. В категории до 70 кг Наталья Ворон стала третьей.
Наши спортсменки квалифицировались в состав национальной сборной и получили шанс выступить на чемпионатах Европы и мира в Венгрии и в Грузии.
ИСТОЧНИК KP.RU