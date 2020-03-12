Балтийск и Светлый остался без света из-за урагана
Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Янтарьэнерго
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Калининградская область приняла первый удар стихии. В третьем часу дня на регион обрушился ураган, который тут же повалил несколько десятков деревьев, уронил несколько опор линий электропередач и оборвал провода. В итоге, без света остались Балтийск и Светлый.
- Да, подача электричества сейчас нарушена в районе Светлого и Балтийска, - подтвердили информацию в пресс-службе Янтарьэнерго. – Правда, масштабы пока уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU