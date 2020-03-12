2020-03-12T16:22:54+03:00
Досуг

В Зеленоградске отменили городской праздник, посвященный котам

Торжества не состоятся из-за плохой погоды
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Власти Зеленоградска объявили о переносе Дня рождения зеленоградского кота. Праздник должен был состояться в субботу 14 марта.

Как сообщается на сайте местной администрации, торжества отменили из-за неблагоприятного прогноза погоды – 14 марта ожидается понижение температуры и сильный ветер.

Организаторы решили «не подвергать риску жизнь и здоровье всех желающих посетить популярный праздник побережья русской Прибалтики».

Запланированные уличные мероприятия перенесли на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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