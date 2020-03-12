В Калининграде и области штормовой ветер уже повалил десятки деревьев

12 Март 2020 2020-03-12T16:25:51+03:00

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В четверг на территории Калининградской области ожидается штормовой ветер, особо сильные порывы до 30 м/с ожидаются с 15 часов.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, штормовой ветер уже повали десятки деревьев в регионе.

Деревья упали на ул.Ямской, Парковой аллее, есть сообщение об упавшем столбе на улице Первомайской, а также на трассах за городом. В частности, упавшее дерево частично блокировало въезд в Гурьевск, из-за дерева затруднено движение на автодороге Калининград-Багратионовск.

Также очевидцы сообщают, что на стройплощадке на улице Тихорецкой порывами ветра сорвало стрелу на кране.

ИСТОЧНИК KP.RU