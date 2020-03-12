Очевидцы: На въезде в Гурьевске человека насмерть придавило упавшим деревом
Трагедия произошла около АЗС «Балтнефть»
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В четверг днем в Гурьевске упавшее дерево насмерть придавило человека. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».
Трагедия произошла на въезде в город около АЗС «Балтнефть». По предварительным данным, погибла девочка.
«Рядом стоит реанимация, она лежит лицом вверх, возле неё врачей нет, не шевелится, лицо уже пожелтело, телефон лежит на груди, ну я так понимаю что мертвая», - написал один из очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU