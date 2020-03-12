2020-03-12T16:54:21+03:00
Происшествия

Очевидцы: На въезде в Гурьевске человека насмерть придавило упавшим деревом

Трагедия произошла около АЗС «Балтнефть»
Виктор Сергеев
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В четверг днем в Гурьевске упавшее дерево насмерть придавило человека. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».

Трагедия произошла на въезде в город около АЗС «Балтнефть». По предварительным данным, погибла девочка.

«Рядом стоит реанимация, она лежит лицом вверх, возле неё врачей нет, не шевелится, лицо уже пожелтело, телефон лежит на груди, ну я так понимаю что мертвая», - написал один из очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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