Электроснабжение в Балтийске и Светлом восстановили менее чем за час

12 Март 2020 2020-03-12T18:16:08+03:00

Всего после первого порыва ураганного ветра свет был отключен в 59 населенных пунктах

Изменить размер текста: A A

Электроснабжение Балтийского и Светловского городских округов восстановлено менее, чем за час. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Янтарьэнерго.

- Все населенные пункты уже запитаны, - заявили в пресс-службе. – Причиной аварии стал обрыв сильным ветром шлейфа линии 110 кВ, соединяющей Приморскую ТЭС и подстанцию в Светлом.

Также в Янтарьэнерго сообщили, что на момент обрыва линии без света оставалось 59 населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU