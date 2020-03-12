Калининградский зоопарк закрыли из-за урагана
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский зоопарк закрыли из-за урагана. С 15:00 учреждение не работает и не принимает посетителей.
- С утра зоопарк работал, но приняли решение закрыться и не принимать посетителей. Из-за большого количества старовозрастных деревьев есть риск нахождения на территории, - сказали в пресс-службе зоопарка.
При этом отметили, что находившихся у вольеров людей приходилось на время порывов ветра заводить в помещения.
ИСТОЧНИК KP.RU