В природном парке «Виштынецкий» полицейские задержали браконьера

12 Март 2020 2020-03-12T17:13:17+03:00

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В природном парке «Виштынецкий» полицейские задержали подозреваемого в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился охотинспектор природного парка, который сообщил, что в районе посёлка Ягодное в лесу на дереве сидит человек с ружьем.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели оружие 59-летнего мужчины, которое на момент их прибытия было заряжено, что свидетельствовало о незаконной охоте в заповеднике. Ружье было изъято», - сообщили в пресс-службе УМВД.

На местного жителя завели уголовное дело по статье «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории». Санкция дстатьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU