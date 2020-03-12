2020-03-12T17:43:12+03:00
Общество

В Багратионовске начали благоустраивать парк около замка Прейсиш-Эйлау и озера Лангер

На строительной площадке уже выполнены земляные работы по планировке территории
Виктор Сергеев
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В Багратионовске начались работы по благоустройству городского парка. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, проект предусматривает обустройство рекреационной зоны вблизи территории замка Прейсиш-Эйлау и озера Лангер.

Средства на благоустройство муниципалитет получил в результате победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года.

В рамках проекта по созданию ландшафтного парка будут построены пешеходные пути, велосипедная дорожка, установлены спортивные площадки и малые архитектурные формы. Планируется также устройство городского пляжа с волейбольной площадкой, строительство павильона быстрого питания, детской площадки и лодочной станции.

На строительной площадке уже выполнены земляные работы по планировке территории. На пляжной зоне готовится основание под покрытие из полимерно-композитного материала. Проведено устройство дренажной системы. Подготовлено щебёночное основание площадью свыше 1700 «квадратов» под бетонирование спортивных и детской площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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