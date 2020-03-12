В Багратионовске сбитая скутеристом пенсионерка отсудила 150 тысяч
В Багратионовске пострадавшая в результате наезда пенсионерка отсудила компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В августе 2017 года пожилую женщину, переходящую проезжую часть, сбил скутерист. Пострадавшую доставили в больницу, ей был причинен вред средней тяжести.
На суде водитель скутера заявил, что горожанка внезапно вышла на дорогу, что является грубой неосторожностью. Однако районный суд не установил в действиях пешехода нарушения правил дорожного движения. И взыскал с водителя 150 тысяч рублей.
На решение суда была подана апелляционная жалоба, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
ИСТОЧНИК KP.RU