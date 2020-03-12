2020-03-12T18:21:03+03:00
Общество

В Калининградской области запустили «горячую линию» для вернувшихся из «опасных» стран

С 12 марта звонки принимаются по телефону 112 круглосуточно
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области заработала «горячая линия» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи короновируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 12 марта звонки принимаются по телефону 112 круглосуточно.

«Во время разговора гражданам необходимо будет сообщить страну, из которой они прибыли, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура, одышка, представить свой точный адрес местонахождения», - сообщили в правительстве области.

Информация будет в онлайн-режиме передаваться в региональное управление Роспотребнадзора и больницы.

Как ранее писала «Комсомолка», самоизоляция и нахождение в карантине в течение двух недель должны быть обеспечены всем гражданам, посетившим Италию, Испанию, Германию, Францию, Иран, Южную Корею или Китай. Калининградцы, которые нарушат это требование властей, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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