В Калининградской области зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом

12 Март 2020 2020-03-12T19:50:47+03:00

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В четверг, 12 марта, в Калининградской области зарегистрирован второй случай заражения коронавирусной инфекций. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре – в Москве, по одному - в Калининграде и в Краснодарском крае", - говорится в официальном сообщении.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Какую страну посещал пациент из Калининграда, не уточняется.

"Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке", - добавили в ведомстве. - Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование".

В Роспотребнадзоре напомнили, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, из них 31 у граждан РФ, вернувшихся из-за рубежа, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению два гражданина КНР и один гражданин России.

Напомним, в Калининградской области заработала «горячая линия» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса. С 12 марта звонки принимаются по телефону 112 круглосуточно.

- Во время разговора гражданам необходимо будет сообщить страну, из которой они прибыли, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура, одышка, представить свой точный адрес местонахождения, - сообщили в правительстве области.

Информация будет в онлайн-режиме передаваться в региональное управление Роспотребнадзора и больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU