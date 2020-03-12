2020-03-12T23:57:22+03:00
Происшествия

Во всех школах Гурьевского округа отменили занятия из-за урагана

Жителей просят не покидать дома без необходимости
Кирилл Алексеев
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Поваленное дерево на шоссе Гурьевск - Каширское. Из группы "Подслушано в Гурьевске".Поваленное дерево на шоссе Гурьевск - Каширское. Из группы "Подслушано в Гурьевске".Фото: vk.com
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В пятницу, 13 марта, занятия во всех школах Гурьевского городского округа будут отменены из-за ураганного ветра. Об этом сообщили в администрации округа, добавив, что детские сады будут работать в обычном режиме.

По информации Главного управления по Калининградской области МЧС России, пик урагана придется на ночь с 12 на 13 марта. Скорость ветра будет достигать 35 метров в секунду, высота волн на побережье - 5-6 метров. К утру ветер успокоится, однако днем 13 февраля порывы могут достигать скорости 25-28 метров в секунду.

Напомним, в четверг около 15:00 в Гурьевске произошла трагедия. Сильным порывом ветра с корнем вырвало старое дерево, которое насмерть придавило шестиклассницу, учившуюся в местной гимназии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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