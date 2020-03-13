В поселке под Черняховском сгорел сарай с коровой
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Черняховском районе семья лишилась коровы – животное погибло во время пожара. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, в 22:28 в четверг 12 марта в поселке Свобода на улице Заречной загорелся деревянный сарай.
«Внутри сарая сгорела корова», - сообщили в МЧС.
В ликвидации пожара участвовали расчеты местной пожарно-спасательной части в составе 8 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU