В Калининградской области отменили штормовое предупреждение

13 Март 2020 2020-03-13T10:04:05+03:00

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В Калининградской области отменено штормовое предупреждение, объявленное ранее. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.

По данным синоптиков ведомства, юго-западный ветер стих до 12-17 м/с, на побережье 18-22 м/с. До конца дня 13 марта в прибрежной части Калининградской области ожидается высота волны 2 – 3 м, вечером – 1,5 - 2 м. В открытой части юго-востока Балтики высота волны - до 3 – 4 м, вечером уже до 2 – 3 м.

Кроме того отменяется предупреждение о неблагоприятном явлении повышении уровня воды до отметок плюс 120 – плюс 140 см.

В МЧС сообщили, что максимальный уровень воды отмечался в 21:00 12 марта – он составил 125 см.

По состоянию на 8 утра 13 марта уровень воды составлял 54 см. До конца дня ожидается уровень воды 45-65 см.

ИСТОЧНИК KP.RU