На ул. Судостроительной в Калининграде сбили пешехода на переходе

13 Март 2020 2020-03-13T10:51:53+03:00

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В четверг днем на улице Судостроительной в Калининграде сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 16:05. Водитель «Форда» двигавшийся в сторону улицы Инженерной сбил 41-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU