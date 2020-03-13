На ул. Судостроительной в Калининграде сбили пешехода на переходе
В результате наезда мужчина получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг днем на улице Судостроительной в Калининграде сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в 16:05. Водитель «Форда» двигавшийся в сторону улицы Инженерной сбил 41-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU