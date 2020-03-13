2020-03-13T10:57:08+03:00
Общество

В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в пятницу нет света и воды

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде в пятницу, 13 марта, в течение дня не будет электричества в домах на 19-ти улицах и одном СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за аварии в городской системе электроснабжения нет электричества на ул. Арсенальной 82 и ул. Рассветной 60,60а-в.

До 17:00 электричество отключено на ул. Лукашова, ул. Жиленкова, ул. Калинина 1,2,5-11,12,66,156, С/Т «Сокол».

До 18:00 энергоснабжение приостановлено ул. Горького 207,209б,211-213, ул. Гайдара 102,116, ул. Нарвская 115,116,117 (д/с №55), ул. Комсомольская 78-84, ул. Чекистов 14-18,20-24, ул. Косм. Леонова 54-64,59-71, ул. Молочинского 5-15, ул. Носова 1-3а, пр-т Мира 6-20а,13, пер. Театральный 3, ул. Грекова 12,3-5,11-11а, ул. Парусная 29-31, 30(д/с №107), ул. Краснооктябрьская 1-7, 11-15а, Ленинский пр-т 85-91,103-109

Холодное водоснабжение приостановлено до 14:00 в Центральном районе на ул. Бассейной 35 и в Ленинградском районе на ул. Барнаульской 6 и ул. Шахматной 4а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский «Локомотив» может сыграть с «Уралочкой» без зрителей, или в другом городе
В Калининграде будут судить оператора незаконного казино
СМИ сообщили о третьем случае заражения коронавирусом в Калининграде
Воскресный матч «Балтики» пройдет в Калининграде без зрителей
В Калининградской области стартует проект «Социальный кинозал»
В Калининграде во время урагана произошло 5 аварий в системе энергоснабжения
Сильный ветер в Калининграде повалил 52 дерева, повредило 9 автомобилей
В Калининграде задержали мужчину с крупной партией карфентанила
В школе и доме культуры Янтарного отменили занятия из-за урагана
В Калининграде в психиатрической больнице нашли нарушения пожарной безопасности
Из-за коронавируса в Польше закрыли крупнейший в Европе аквапарк
Калининградца оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ
В Калининграде кассир магазина присвоил четверть миллиона
Рейтинг мобильных устройств на Северо-Западе за 2019 год опубликовал Tele2
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в пятницу нет света и воды
На ул. Судостроительной в Калининграде сбили пешехода на переходе
В Калининградской области отменили штормовое предупреждение