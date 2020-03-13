Рейтинг мобильных устройств на Северо-Западе за 2019 год опубликовал Tele2

13 Март 2020 2020-03-13T11:01:01+03:00

По итогам отчетного периода на Северо-Западе смартфоны заняли 69% от общего числа устройств, при этом доля 4G-аппаратов среди смартфонов за год увеличилась на 12 п. п.

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Общая доля LTE-устройств в сети оператора на Северо-Западе составила 84%.

Доля смартфонов среди всех устройств (кнопочных телефонов, планшетов, роутеров и пр.) в России увеличилась до 71%. Лидером по этому показателю остается Московский регион, где проникновение таких устройств составляет 91%. На Северо-Западе этот показатель - 69%.

По итогам 2019 года самыми популярными стали устройства с диагональю экрана от 5,5 до 6 дюймов – их доля увеличилась на 7 п. п. год к году и составила 31% от всех смартфонов.

Второе место занимают аппараты с диагональю от 5 до 5,4 дюйма, их количество в 2019 году по сравнению 2018-м снизилось на 9 п. п. до 28% в сети оператора.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – ее доля составила 88%. Второе место занимает iOS (11%).

В целом по России доля смартфонов, поддерживающих несколько активных SIM-карт, составила 79%. Наибольшее проникновение таких устройств зафиксировано в Сибири – 82%.Самыми популярными стали гаджеты с диагональю экрана от 5,5 до 6 дюймов

ИСТОЧНИК KP.RU