В Калининграде кассир магазина присвоил четверть миллиона
В Калининграде полицейские за крупном мошенничество задержали кассира одного из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По версии следствия, 32-летний мужчина обнулял подарочные сертификаты, срок действия которых заканчивался, а деньги забирал себе. Всего в течение полугода о смог присвоить 250 тысяч рублей, пока недостачу не обнаружил директор торговой точки.
На кассира завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция й статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU