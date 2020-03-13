2020-03-13T11:05:08+03:00
Общество

В Калининграде кассир магазина присвоил четверть миллиона

32-летний мужчина обнулял подарочные сертификаты, срок действия которых заканчивался, а деньги забирал себе
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские за крупном мошенничество задержали кассира одного из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, 32-летний мужчина обнулял подарочные сертификаты, срок действия которых заканчивался, а деньги забирал себе. Всего в течение полугода о смог присвоить 250 тысяч рублей, пока недостачу не обнаружил директор торговой точки.

На кассира завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция й статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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