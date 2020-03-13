Калининградца оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ

13 Март 2020 2020-03-13T11:14:23+03:00

Мужчину уличили в незаконном обороте наркотиков, и он решил "договориться"

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В Калининграде осудили жителя Мамоново, который пытался дать взятку должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

В сентябре прошлого года сотрудники ФСБ проводили обыск в квартире жителя Мамоново и обнаружили наркотики. Горожанин понимал, что ему светит срок за незаконный оборот наркотиков и решил «договориться» с оперативником УФСБ. Спустя несколько дней после обыска, мужчина передал сотруднику ведомства 500 тысяч рублей, однако тот отказался от денег. Сразу после передачи денег злоумышленник был задержан в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Центральный районный суд Калининграда назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU