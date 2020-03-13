2020-03-13T11:49:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Польше закрыли крупнейший в Европе аквапарк

Всем купившим билеты предлагается обменять их на другие даты
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Польский культурный центр
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Аквапарк «Suntago Wodny wiat» в 40 км от Варшавы, который называют самым большим крытым аквапарком в Европе, закрыли из-за коронавируса. Объявление размещено на главной странице сайта аквапарка.

. Фото: Скриншот сайта

.Фото: Скриншот сайта

Всем купившим билеты предлагается обменять их на другие даты или сдать, вернув деньги.

Напомним, самый большой крытый аквапарк в Европе открылся в польском городке Вренча 20 февраля.

Аквапарк, ставший самой главной частью огромного Park of Poland, который строили с 2017 года, обошелся в 750 млн. злотых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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