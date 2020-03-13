Из-за коронавируса в Польше закрыли крупнейший в Европе аквапарк
Всем купившим билеты предлагается обменять их на другие даты
.Фото: Польский культурный центр
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Аквапарк «Suntago Wodny wiat» в 40 км от Варшавы, который называют самым большим крытым аквапарком в Европе, закрыли из-за коронавируса. Объявление размещено на главной странице сайта аквапарка.
.Фото: Скриншот сайта
Всем купившим билеты предлагается обменять их на другие даты или сдать, вернув деньги.
Напомним, самый большой крытый аквапарк в Европе открылся в польском городке Вренча 20 февраля.
Аквапарк, ставший самой главной частью огромного Park of Poland, который строили с 2017 года, обошелся в 750 млн. злотых.
ИСТОЧНИК KP.RU