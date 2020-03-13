В Калининграде в психиатрической больнице нашли нарушения пожарной безопасности

13 Март 2020 2020-03-13T11:30:19+03:00

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В Калининграде прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в психиатрической больнице №2. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, в стационаре больницы нет системы оповещения со световыми, звуковыми и вибрационными сигналами, на путях эвакуации не в полном объеме предусмотрено аварийное освещение. Кроме того, в некоторых зданиях больницы установлены двери шириной менее 0,8 м.

Нарушения противопожарного законодательства также выявлены в медицинском центре, оказывающем медицинские услуги в области психиатрии, психотерапии, психологии и наркологии ООО «Медицинская организация «Возрождение».

По данным фактам главврачу и директору ООО «Медицинский центр «Возраждение» внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Кроме того, прокурор вынес 4 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU