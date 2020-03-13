2020-03-13T11:30:19+03:00
Общество

В Калининграде в психиатрической больнице нашли нарушения пожарной безопасности

Прокуратура возбудила четыре административных дела
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в психиатрической больнице №2. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, в стационаре больницы нет системы оповещения со световыми, звуковыми и вибрационными сигналами, на путях эвакуации не в полном объеме предусмотрено аварийное освещение. Кроме того, в некоторых зданиях больницы установлены двери шириной менее 0,8 м.

Нарушения противопожарного законодательства также выявлены в медицинском центре, оказывающем медицинские услуги в области психиатрии, психотерапии, психологии и наркологии ООО «Медицинская организация «Возрождение».

По данным фактам главврачу и директору ООО «Медицинский центр «Возраждение» внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Кроме того, прокурор вынес 4 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гусеве из магазинов изъяли более 15 тысяч бутылок «левого» алкоголя
Калининградский «Локомотив» может сыграть с «Уралочкой» без зрителей, или в другом городе
В Калининграде будут судить оператора незаконного казино
СМИ сообщили о третьем случае заражения коронавирусом в Калининграде
Воскресный матч «Балтики» пройдет в Калининграде без зрителей
В Калининградской области стартует проект «Социальный кинозал»
В Калининграде во время урагана произошло 5 аварий в системе энергоснабжения
Сильный ветер в Калининграде повалил 52 дерева, повредило 9 автомобилей
В Калининграде задержали мужчину с крупной партией карфентанила
В школе и доме культуры Янтарного отменили занятия из-за урагана
В Калининграде в психиатрической больнице нашли нарушения пожарной безопасности
Из-за коронавируса в Польше закрыли крупнейший в Европе аквапарк
Калининградца оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ
В Калининграде кассир магазина присвоил четверть миллиона
Рейтинг мобильных устройств на Северо-Западе за 2019 год опубликовал Tele2
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в пятницу нет света и воды
На ул. Судостроительной в Калининграде сбили пешехода на переходе
В Калининградской области отменили штормовое предупреждение