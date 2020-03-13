В школе и доме культуры Янтарного отменили занятия из-за урагана

13 Март 2020 2020-03-13T11:35:58+03:00

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В школе Янтарного отменили занятия в пятницу 13 марта. Об этом на своей страничке в Инстаграме сообщил глава Янтарного Алексей Заливатский.

«Уважаемые родители, штормовое предупреждение не отменено, в связи с этим занятия для школьников всех классов (1-11) на 13 марта, пятница, отменяются», - написал он.

Глава отметил, что работа проходит сегодня в дистанционном режиме. Занятия в секциях и кружках в школе искусств, спорткомплексе и доме культуры тоже отменили.

В пятницу, 13 марта, занятия во всех школах Гурьевского городского округа отменены из-за ураганного ветра.

Напомним, в четверг около 15:00 в Гурьевске произошла трагедия. Сильным порывом ветра с корнем вырвало старое дерево, которое насмерть придавило шестиклассницу, учившуюся в местной гимназии.

ИСТОЧНИК KP.RU