В Калининграде задержали мужчину с крупной партией карфентанила
Жителя Калининграда задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
47-летнего горожанина задержали на улице Красной. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли свёрток, в котором находилось 2,6 грамма карфентанила.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU