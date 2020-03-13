В Калининграде задержали мужчину с крупной партией карфентанила

13 Март 2020 2020-03-13T11:40:14+03:00

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Жителя Калининграда задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

47-летнего горожанина задержали на улице Красной. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли свёрток, в котором находилось 2,6 грамма карфентанила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU