2020-03-13T11:40:14+03:00
Общество

В Калининграде задержали мужчину с крупной партией карфентанила

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Жителя Калининграда задержали за хранение наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

47-летнего горожанина задержали на улице Красной. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли свёрток, в котором находилось 2,6 грамма карфентанила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гусеве из магазинов изъяли более 15 тысяч бутылок «левого» алкоголя
Калининградский «Локомотив» может сыграть с «Уралочкой» без зрителей, или в другом городе
В Калининграде будут судить оператора незаконного казино
СМИ сообщили о третьем случае заражения коронавирусом в Калининграде
Воскресный матч «Балтики» пройдет в Калининграде без зрителей
В Калининградской области стартует проект «Социальный кинозал»
В Калининграде во время урагана произошло 5 аварий в системе энергоснабжения
Сильный ветер в Калининграде повалил 52 дерева, повредило 9 автомобилей
В Калининграде задержали мужчину с крупной партией карфентанила
В школе и доме культуры Янтарного отменили занятия из-за урагана
В Калининграде в психиатрической больнице нашли нарушения пожарной безопасности
Из-за коронавируса в Польше закрыли крупнейший в Европе аквапарк
Калининградца оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ
В Калининграде кассир магазина присвоил четверть миллиона
Рейтинг мобильных устройств на Северо-Западе за 2019 год опубликовал Tele2
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в пятницу нет света и воды
На ул. Судостроительной в Калининграде сбили пешехода на переходе
В Калининградской области отменили штормовое предупреждение